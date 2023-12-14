Aydın\'da motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü ve kurye yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Sinan A., yolda seyreden araçların sağından geçerken yolun karşısına geçmek isteyen kurye Veysel B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kurye Veysel B.'yi görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada motosiklet sürücüsü ve kurye yaralanırken, kurye Veysel B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - AYDIN