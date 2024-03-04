Aydın\'da motosikleti ile sulama kanalına düşen şahıs jandarma tarafından kurtarıldı

Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir evde eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan zanlı, ifadesinde eşi ve oğlu tarafından sürekli darp edilip tartaklandığı için cinayetleri gerçekleştirdiğini iddia etti. Zanlının ifadesinde olay günü sinirle aldığı tabanca ve av tüfeği ile cinayetleri gerçekleştirdiği belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Tahkikatın devam ettiği ve zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.