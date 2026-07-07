Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Aydın\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
07.07.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler'de bir araç nedeniyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı, durumu stabil.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bir başka aracın sıkıştırdığı iddiasıyla hakimiyetini kaybederek düşen ve yaklaşık 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AIE 353 plakalı motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir aracın kendisini sıkıştırdığı iddiasıyla hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yola savrularak yaklaşık 3 metre sürüklendi, yere düşen motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Efeler, Yaşam, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:32:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.