 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Veli Melik Özen isimli sürücü hayatını kaybetti. Kazada, Özen'in motosikleti bariyerlere çarparak savruldu ve yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan kontrollerde Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın\'da motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
29.12.2023 - 09:23,  Güncelleme: 09:24
Abone Ol

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzeri Çağlayan Deresi Köprüsü üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Melik Özen (24) yönetimindeki 20 V 7337 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletten düşen Özen ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özen'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Buharkent, Jandarma, Denizli, Aydın, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


09:44
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor
09:39
Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
09:28
Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum
09:13
İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti
08:56
İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz
08:53
İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
08:42
81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi 81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi
08:08
ABD askerlerinin PKK/YPG'ye silah eğitimi verdiği fotoğraflar ortaya çıktı ABD askerlerinin PKK/YPG'ye silah eğitimi verdiği fotoğraflar ortaya çıktı

Son Dakika
09:44 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor
09:39 Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
09:28 Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum
09:13 İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti
08:56 İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz
08:53 İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
08:42 81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi
08:08 ABD askerlerinin PKK/YPG'ye silah eğitimi verdiği fotoğraflar ortaya çıktı
07:45 Survivor All Star 2024'ten fragman geldi! Turabi ve Poyraz kavga ediyor
07:39 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 10:08:38. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement