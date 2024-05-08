Nazilli'de motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nazilli'de motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Nazilli\'de motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikleti ile yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü ise durduruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.05.2024 19:22  Güncelleme: 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikleti ile yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Nuri Aşuk (71), 09 NB 281 plakalı motosikleti ile yaya geçidini kullanarak araçlar kırmızı ışıkta beklediği sırada yolun karşısına geçmek istedi. Kısa süre sonra ışığın yeşile dönmesi ile T.K. yönetimindeki 09 AFH 346 plakalı tırın kör noktasında kalan Aşuk, motosikleti ile tırın altında kaldı. Kazayı fark edenler tır sürücüsünü uyarıp durmasını sağlarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Aşuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Aşuk'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Nazilli, trafik, Aydın, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yeni yönetimle belediyelerimizin performansını artırmak için mücadele edeceğiz Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yeni yönetimle belediyelerimizin performansını artırmak için mücadele edeceğiz
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 19:40:16. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement