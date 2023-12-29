Aydın\'da Motosikletli Polis Timleri Başarılı Çalışmalara İmza Attı

Aydın'da motosikletli polis timleri 2023 yılında birçok başarılı çalışmaya imza atarken, onlarca aranan şahsı yakaladı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Motosikletli Polis Timleri 2023 yılında mesai kavramı gözetmeksizin yaptıkları çalışmalarda, aralarında çok sayıda kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslarında olduğu çeşitli suçlardan aranan 596 şahsı yakaladı. Yunus ekipleri yakaladıkları 242 şahıs üzerinden 301 gram uyuşturucu madde ve 403 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ekipler yakaladıkları 95 şahsın 67' sinden Ruhsatsız Ateşli Silah, 28' inden de kesici delici alet ele geçirdi. Yunus ekipleri 29 hırsızlık şüphelisini hırsızlık malzemeleri ile birlikte, 43 çalıntı araç ve motosikleti de sürücüleri ile birlikte yakaladı. Ayrıca yunuslar yaptıkları uygulamalarda Kaçakçılık Mücadele Kapsamında 5 adet tarihi eser, 31 adet elektronik sigara, 7 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 8 paket bandrolsüz sigara ve 1400 adet sigara bandrolü yakaladı. - AYDIN