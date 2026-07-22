Menderes'te oyun iki can aldı - Son Dakika
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Menderes'te oyun iki can aldı

Menderes\'te oyun iki can aldı
22.07.2026 12:42  Güncelleme: 12:53
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'ne giren iki çocuk akıntıya kapıldı. 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşılırken, 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın araması sürüyor. O anlar kameraya yansıdı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan iki çocuktan 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşılırken, 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı ise arama çalışmaları sürüyor. Çocukların Menderes'te oyun oynamaları ve akıntıya kapılmaları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında geçtiğimiz 18 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek ve oyun oynamak amacıyla nehre girdi. Nehir içinde top oynayan çocuklar akıntıya kapılırken, çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. 11 yaşındaki Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE ve Jandarma Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, nehirde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Dalgıçlar tarafından sualtında arama yapılırken, Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine 21. saatte ulaşıldı. 15 yaşındaki Eda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilirken, 11 yaşındaki Şahin'i ise arama çalışmaları sürüyor.

"Çocukların akıntıya kapılması cep telefonu kamerasına yansıdı"

Büyük Menderes Nehri'nde top oynayıp serinlemeye çalışan kalabalık içerisindeki çocukların son anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere çocukların nehir içinde top oynarken, bir süre sonra akıntıya kapılması ve yaşanan telaş yansıdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Menderes'te oyun iki can aldı - Son Dakika

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