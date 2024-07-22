Aydın'da Nehirde Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Nehirde Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren ve kaybolan Ramazan Yatkın'ın cansız bedeni, 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Yatkın'ın boğulduğu tahmin ediliyor.

22.07.2024 16:52
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Aydın'ın Söke ilçesinde 3 gün önce serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ramazan Yatkın (62) için arama başlatan ekipler, nehre girdiği bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta şahsın cansız bedenine ulaştı.

Olay, 20 Temmuz Cumartesi günü Söke- Bağarası yolu Büyük Menderes Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir çiftlikte 15 Temmuz Pazartesi günü işe başlayan Ramazan Yatkın, serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Yatkın gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Yatkın'ı bulmak için çalışma başlattı. Su altı arama ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonuç verdi. Yatkın'ın suda sürüklenen cansız bedeni yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Akçakaya Mahallesi altlarında bulundu. Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulduğu tahmin edilen Yatkın'ın cenazesi nehirden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Nehirde Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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