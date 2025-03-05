Aydın'da Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Aydın'da Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Aydın\'da Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Nazilli'de bir apartman dairesinde ocakta unutulan yemekten çıkan yangında ev tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

05.03.2025 13:32  Güncelleme: 13:36
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartman dairesinde ocakta unutulan yemekten çıkan yangın evi küle çevirdi.

Yangın, Çapahasan Mahallesi 234 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.'ye ait evde ocakta unutulan yemekten yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi S.G. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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