Aydın\'da Orman Yangını: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

3.Sayfa

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde yaklaşık 17: 45 sırlalarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyürken, alevler bazı yerleşim yerlerini tehdit emtmeye başladı. Bu arada söndürme çalışmalarına katılan orman işçisi 10 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

Yangın ihbarının alınması ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Bu arada söndürme helikopterleri de yangın bölgesine sevk edilerek alevlere havadan müdahale etti. Sarp arazideki ormanlık alanda hızla büyüyen yangının Ömerpınarı Mahallesi'nde etkili şekilde devam ediyor. Köyün tedbir amaçlı boşaltılması istendi. - AYDIN