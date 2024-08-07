Aydın'da Orman Yangını: Alevler Yerleşim Yerlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Orman Yangını: Alevler Yerleşim Yerlerini Tehdit Ediyor

Aydın\'da Orman Yangını: Alevler Yerleşim Yerlerini Tehdit Ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle Söke ilçesine ulaşarak geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

07.08.2024 17:40  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy' de başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaşarak geniş bir alana yayıldı. Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaşan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşyeniköy mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi geniş bir alana yayılarak Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaştı. Ormanlık alana sıçrayan yangın nedeni ile ekipler seferber oldu. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme, TOMA, AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, havadan 7 uçak, 8 helikopter alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yerleşim yerlerini tehdit ediyor"

Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde ormanlık ve zirai alanda etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Bazı vatandaşların evlerini ve hayvan damlarını suyla ıslatarak alevlere karşı önlem aldığı görüldü.

"Söke Girişi trafiğe kapatılacak"

Yangın nedeniyle Aydın İzmir Otobanı Germencik Gişeleri'nden Söke girişi istikameti önlem amacıyla trafiğe kapatılacağı, ulaşımın eski yoldan sağlanacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Germencik, Söke, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Orman Yangını: Alevler Yerleşim Yerlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Orman Yangını: Alevler Yerleşim Yerlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement