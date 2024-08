Aydın\'da Orman Yangını: Söke Kaymakamı İncelemelerde Bulundu

3.Sayfa

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayıp Söke ilçesine sıçrayan orman yangını için bölgeye giden Söke Kaymakamı Ali Akça, bölgede incelemelerde bulunurken, "Arkadaşlarımız canla başla müdahale ediyor" dedi.

Öğleden sonra saat 14.30 sıralarında Germencik ilçesi Gümüşyeniköy'de başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaşan yangında söndürme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeye giden Söke Kaymakamı Ali Akça incelemelerde bulundu.

Bölgede gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını ifade eden Söke Kaymakamı Ali Akça; "Germencik ilçesine bağlı Gümüşyeniköy Mahallesi'nden başlayan yangın yüksek gerilim hatlarını takip ederek Argavlı Mahallemize ulaştı. Gerek orman teşkilatına bağlı uçaklar, helikopterler, arazözler gerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları, yine emniyetimize bağlı TOMA'lar ile müdahale ediyoruz. Yangının ilk başlama saati öğleden sonra 14.30 civarları oldu. Şuan alevler bir binaya sıçradı yine bir ağıla sıçrama oldu. Kısmi bir yanma var oralarda. En son Argavlı'nın üstünden yangın devam ediyor. Arkadaşlar canla başla yangına müdahale ediyor. Argavlı Mahallesi için çok korktuk ama evlere sıçramaması için bir diziliş yapıldı. Şuan Argavlı'daki yerleşim yerleri ile ilgili tehdit ortadan kalkmış diyebiliriz fakat Söke'ye doğru gerilim hatalarının devamıyla beraber yangın devam etmekte ve kontrol altına alma çalışmaları sürdürülmekte. Bununla birlikte trafik tedbirlerini de aldık. İtfaiye araçlarının veya yangını söndürmeye gelen diğer araçlara engel teşkil edilmemesi için. Yüksek gerilim hatlarından dolayı bölgede elektrik kesintisi yaptırıldı ama ilk başlarda tabi o atlaya atlaya geldiği için yangın seri bir vaziyette ilerledi" dedi.

"Köyümüzün üzeri tamamen yandı"

Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlerin evlerin sınırından döndürüldüğünü ifade eden Argavlı Mahalle Muhtarı Özcan Kül ise "Valla şu anda büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Şükürler olsun ki evleri kurtardık. Yangın kuzeydoğudan başladı, köyümüzün üzeri tamamen yandı. Tam evlere sıçrıyordu, kaymakamımıza bilgi verdim, destek istedim. Büyük bir destek geldi. Evlerin sınırından kurtardık fakat birkaç hayvan damının otları yandı. Hayvan damları yandı. Şu anda yangın devam ediyor. Allah sonumuzu hayra getirsin. Alevler şu an Sazlı ve Burgaz mevkilerine doğru ilerliyor. Hava rüzgarlı. Rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Şu an için can kaybı yok. Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Destekleriyle köyümüzü kurtardık çok şükür" şeklinde konuştu. - AYDIN