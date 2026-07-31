Aydın'da Orman Yangını Sürüyor - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını Sürüyor

Aydın\'da Orman Yangını Sürüyor
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Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan ve 20 saati aşan orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının ilk başladığı mahallede rüzgarın etkisiyle zaman zaman yeniden yükselen alevler ekiplere zor anlar yaşatırken, çevre il ve ilçelerden gelen destek ekipleri ile gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına omuz veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına yönelik mücadele gece boyunca karadan devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girdiği bölgede ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun mesai harcıyor. Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ve 315 personelle müdahale ediliyor. Yangının ilk çıktığı bölgede etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle zaman zaman yeniden alevlenmeler yaşanırken, ekipler bu noktalarda anında müdahalede bulunuyor. Engebeli arazi ve yüksek sıcaklığın zorlaştırdığı çalışmalarda, orman ve itfaiye ekipleri adeta zamanla yarışıyor.

Bölgedeki çalışmalara yalnızca resmi ekipler değil, çevre il ve ilçelerden gelen destek ekipleri ile gönüllü vatandaşlar da katkı sağlıyor. Su tankerleriyle su taşıyan, iş makineleriyle ekiplerin önünü açan ve lojistik destek veren vatandaşlar, yeşil vatanı korumak için canla başla mücadele ediyor. Dinlenmeden görev yapan ekiplerin, alevlerin tamamen kontrol altına alınması için yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, rüzgarın yön değiştirmesiyle yangının seyrinin anlık olarak değişebildiğini belirterek, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Çine, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Orman Yangını Sürüyor - Son Dakika

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