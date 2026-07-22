Aydın\'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, sevk edilen yangın söndürme uçak ve helikopterleriyle de hava müdahalesi başladı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - AYDIN