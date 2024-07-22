Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimlerde 28 Kişiye İdari Para Cezası - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimlerde 28 Kişiye İdari Para Cezası

Aydın\'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimlerde 28 Kişiye İdari Para Cezası

Aydın'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde izinsiz ormanlık alanlara girerek mangal yakan ve anız yakan 28 kişiye 106 bin 704 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasaklama kararlarına uymayanlar affedilmedi ve ormanlık alanlara giren, mangal yakan ve ot yakarak piknik yapan 28 kişiye ceza kesildi. Ormanların korunması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

22.07.2024 12:44
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Aydın'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde izinsiz ormanlık alanlara girerek mangal yakan ve anız yakan 28 kişiye 106 bin 704 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede vatandaşlara uyulması gereken kuralları hatırlatıcı broşürler dağıtılırken, yangınların önlenmesi maksadıyla devriyeler tarafından drone ve İHA ile kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Aydın Valiliğinin 'Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler' konulu komisyon kararı doğrultusunda denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri yasaklama kararlarına uymayanları affetmedi. Girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara girdiği, mangal yakarak piknik yaptığı, ot ve anız yaktığı tespit edilen toplam 28 şahsa, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere 106 bin 704 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Ormanların korunması için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimlerde 28 Kişiye İdari Para Cezası - Son Dakika

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