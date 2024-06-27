Aydın'da Orman Yangınlarını Önleme Tedbirine Uymayanlara Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangınlarını Önleme Tedbirine Uymayanlara Cezalar Kesildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde orman yangınlarını önleme tedbiri kapsamında izinsiz olarak girilmeyecek ormanlık alanlara girdiği ve mangal yaktığı tespit edilen 27 kişiye toplamda 55 bin 404 TL idari para cezası uygulandı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla denetim ve kontrol çalışmalarına devam edecek.

27.06.2024 10:57
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Aydın'ın Efeler ilçesinde orman yangınlarını önleme tedbiri kapsamında izinsiz olarak girilmeyecek ormanlık alanlara girdiği ve mangal yaktığı tespit edilen 27 kişiye toplamda 55 bin 404 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın Valiliği'nin orman yangınlarını önleme tedbiri kapsamında Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanlarda denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışma kapsamında ekipler, Efeler ilçesinde 23-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde izinsiz olarak girilmeyecek alanda mangal yakan 27 şahsa orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararlara aykırı hareket etmeleri sebebiyle kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 55 bin 404 TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekiplerince orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine aralıksız devam edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Efeler, Aydın, Çevre, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Orman Yangınlarını Önleme Tedbirine Uymayanlara Cezalar Kesildi - Son Dakika

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