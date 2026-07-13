Aydın\'da makilik alanda yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Savrandere Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor. - AYDIN