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Aydın'da otobüste yakalanan 2 şüpheli narkotik köpeğinden kaçamadı - Son Dakika
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Aydın'da otobüste yakalanan 2 şüpheli narkotik köpeğinden kaçamadı

Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada, U.A. ve K.T. isimli 2 şüpheli şahıs üzerinde 14 adet sentetik hap ve 15 gram kubar esrar ile yakalandı. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın\'da otobüste yakalanan 2 şüpheli narkotik köpeğinden kaçamadı
15.12.2023 - 09:37,
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Aydın'ın Söke ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüsteki 2 şüpheli narkotik köpeğinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramalarda, U.A. ve K.T. isimli 2 şüpheli şahıs, üzerinde 14 adet sentetik hap, 15 gram kubar esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Narkotik, Aydın, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da otobüste yakalanan 2 şüpheli narkotik köpeğinden kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da otobüste yakalanan 2 şüpheli narkotik köpeğinden kaçamadı - Son Dakika
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