Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

05.06.2024 16:03
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Aydın'ın Çine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla atarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Muğla Karayolu üzerinde Yağcılar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. (71) idaresindeki 34 EFY 787 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarparak takla attı. Aracın yol kenarındaki tarlada ağaca çarparak durduğu kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü A.Ş. ile yolcu konumundaki R.B.Ş. (58) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürfede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici marifeti ile bölgeden kaldırılarak otoparka götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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