Aydın'da pamuk balyası yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Aydın'da pamuk balyası yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

Aydın\'da pamuk balyası yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde pamuk balyası yüklü tırın dorse kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer balyalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.05.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Aydın'ın Efeler ilçesinde pamuk balyası yüklü tırın dorse kısmında çıkan yandın itfaiye ekiplerin zamanında müdahalesi ile diğer balyalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Aydın- Denizli Çevreyolu üzeri Pınardere Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyir halinde olan 27 AEP 908 plakalı pamuk balyası yüklü tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dorseden dumanların çıktığını fark eden tır şoförü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler diğer balyalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da pamuk balyası yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika

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