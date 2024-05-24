Aydın\'da pamuk balyası yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

3.Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde pamuk balyası yüklü tırın dorse kısmında çıkan yandın itfaiye ekiplerin zamanında müdahalesi ile diğer balyalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Aydın- Denizli Çevreyolu üzeri Pınardere Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyir halinde olan 27 AEP 908 plakalı pamuk balyası yüklü tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dorseden dumanların çıktığını fark eden tır şoförü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler diğer balyalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN