Aydın'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Aydın'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Aydın\'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni olarak aracın motor bölümündeki elektrik aksamının kısa devre yapması gösterildi.

06.05.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
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Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilde, sürücüsünün kontağı çevirmesi ile yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1610 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sahibi H.K.'nın kontağı çevirdiği esnada, park halindeki 09 ABT 395 plakalı otomobilinden dumanlar yükseldi. Aracından alevlerin de çıkmaya başladığını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Aracın elektrik bağlantısını keserek güvenlik önlemi alan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelere göre aracın motor bölümündeki elektrik aksamın kısa devre yapması sonucu yangının çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bir anda alev aldı"

Ekiplerin yangını söndürmek için bekleyen ve kontağı çevirdiği anda aracının alev aldığını ifade eden araç sahibi H.K., "Marşa bastım. Marşa basmamla beraber bir ses geldi. Baktım yanıyor. Yapacak bir şey yok. Arabayı çektireceğiz burada bu saatten sonra" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika

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