Aydın'da Parkta 54 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aydın'da Parkta 54 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Aydın\'da Parkta 54 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
16.08.2025 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler'deki parkta hareketsiz bulunan Davut Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir parkta yerde hareketsiz şekilde yatan 54 yaşındaki Davut Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2325 Sokak'ta bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar bir kişinin yerde uzun süredir hareketsiz yattığını fark etti. İlk başta uyuduğunu düşündükleri kişiyi kontrol etmeye gelen vatandaşlar, şahsın tepki vermediğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, emekli polis memuru Davut Aytekin (54) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, Aytekin'nin parka spor yapmak için geldiği ve bir anda fenalaşarak yere yığıldığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Efeler, Polis, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Parkta 54 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar
İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı
Cezayir’de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Ali Koç’a meşaleli karşılama Söylenen o beste dikkat çekti Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 20:43:24. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Parkta 54 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.