Aydın'da Polis Ekipleri 20 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Aydın'da Polis Ekipleri 20 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın\'da Polis Ekipleri 20 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın'da polis ekipleri bir haftalık süre içerisinde 11 bin 637 şahsı sorgularken 20 aranan şahsı yakaladı. Aydın'da suç ve suçluların yoğun olduğu bölgelerde yapılan çalışmalarda ayrıca 2 hacizli yakalamalı araç, 1 çalıntı otomobil, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

15.08.2024 10:38
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Aydın'da polis ekipleri bir haftalık süre içerisinde 11 bin 637 şahsı sorgularken 20 aranan şahsı yakaladı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, ilimiz sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadelelerini arttırırken, Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle Drone destekli çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, AVM'ler, halkın alışveriş yapmakta olduğu yerler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. 05-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde, 11 bin 637 şahıs sorgulanırken, 20 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmada 1980 araç sorgulanırken, 2 hacizli yakalamalı araç yakalandı, 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Ekipler tarafından 430 olaya müdahale edilirken, uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek, 2 şahıstan toplam 2 gram uyuşturucu madde, 2 şahıstan toplam 17 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca Mobil PTS Sistemiyle 6 bin 541 araç sorgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Polis Ekipleri 20 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika

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