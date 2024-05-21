Aydın'da Polis Ekipleri 535 Olaya Müdahale Etti, 27 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Polis Ekipleri 535 Olaya Müdahale Etti, 27 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da Polis Ekipleri 535 Olaya Müdahale Etti, 27 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son 1 haftada 535 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda 27 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 18,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

21.05.2024 15:07
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Aydın'da polis ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 535 olaya müdahale edilirken 27 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekiplerinin suçların önlenmesin ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde 13- 19 Mayıs tarihlerinde drone destekli çalışmalar gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, AVM'ler, halkın alışveriş yaptığı yerler, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontrollerde 17 bin 166 şahıs, 4 bin 596 araç sorgulanırken, 27 aranan şahıs da yakalandı. Ekipler tarafından bir haftada 535 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 8 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 şahıstan 18,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Polis Ekipleri 535 Olaya Müdahale Etti, 27 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Polis Ekipleri 535 Olaya Müdahale Etti, 27 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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