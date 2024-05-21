Aydın\'da Polis Ekipleri 535 Olaya Müdahale Etti, 27 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'da polis ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 535 olaya müdahale edilirken 27 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekiplerinin suçların önlenmesin ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde 13- 19 Mayıs tarihlerinde drone destekli çalışmalar gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, AVM'ler, halkın alışveriş yaptığı yerler, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontrollerde 17 bin 166 şahıs, 4 bin 596 araç sorgulanırken, 27 aranan şahıs da yakalandı. Ekipler tarafından bir haftada 535 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 8 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 şahıstan 18,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - AYDIN