Aydın\'da Pompalı İle Vurulan Kişi Aranıyor

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Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı ile vurarak olay yerinden kaçan şüpheli her yerde aranıyor.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 218 Sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ö. isimli bir kişi tartıştığı A.A.'yı pompalı tüfek ile vurdu. A.A. kanlar içinde yere yığılırken, Y.Ö. araçla olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı A.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olup olmadığı netlik kazanmazken, polis kaçan saldırganı bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN