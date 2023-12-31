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Aydın'da sahte alkol operasyonu: 290 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da sahte alkol operasyonu: 290 litre sahte alkol ele geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan operasyonda, 290 litre sahte alkol ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol imalatı ile satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın\'da sahte alkol operasyonu: 290 litre sahte alkol ele geçirildi
31.12.2023 - 10:11,
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde sahte alkol imalatı ve satışına yönelik yapılan operasyonda, 290 litre sahte alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni yıl öncesi kaçak ve sahte alkol imalatı ile satışına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Karacasu ilçesinde ikamet eden M.M. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, toplamda 290 litre bandrolsüz ve hologramsız alkol, 4 adet etil alkol bidonu, 12 adet 20 ml anason kiti, 1 adet 100 ml rakı kiti, 2 adet derece ölçmek için kullanılan enjektör ve huni, 24 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da sahte alkol operasyonu: 290 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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