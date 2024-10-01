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Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Aydın\'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Aydın'da 14 bin 360 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 3 şüpheliye 3 milyon TL vergi cezası.

01.10.2024 09:53
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Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 5 milyon 194 bin TL olan 14 bin 360 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik farklı tarihlerde İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince koordineli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Efeler ilçesinde farklı illere gönderilmek üzere kargo firması vasıtasıyla piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 850 bin TL olan 11 ton sahte zeytinyağı araca yüklenirken ele geçirildi. Sultanhisar ilçesinde de 2 ayrı işletmede piyasa değeri 1 milyon 344 bin TL olan 3 bin 360 litre sahte zeytinyağı ve 3 bin 200 adet dolum yapılmak üzere üzerine etiket basılı boş teneke ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplamda piyasa değeri 5 milyon 194 bin TL olan 14 bin 360 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Ayrıca Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 3 şüpheliye toplamda 3 milyon 138 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu - Son Dakika

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