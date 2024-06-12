Aydın'da seyir halindeki silo tankeri aracında yangın çıktı - Son Dakika
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Aydın'da seyir halindeki silo tankeri aracında yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki silo tankeri aracında çıkan yangın dakikalar içerisinde aracı demir yığınına çevirdi. Yangın, Dalama Mahallesi mezarlık yanında meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, demir yığınına dönen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

12.06.2024 11:42
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki silo tankeri aracında çıkan yangın dakikalar içerisinde aracı demir yığınına çevirdi.

Yangın, Dalama Mahallesi mezarlık yanında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki silo tankeri aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü araçtan inerek yangına kendi imkanları ile müdahale etse de alevler dakikalar içerisinde büyüyerek kupa kısmını sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, demir yığınına dönen araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da seyir halindeki silo tankeri aracında yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da seyir halindeki silo tankeri aracında yangın çıktı - Son Dakika
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