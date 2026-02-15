Efekent Pazaryeri\'nde rüzgar ağacı devirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç pazaryeri duvarı ve satış alanındaki tentenin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde bulunan Efekent Pazaryeri dış kaldırımındaki bir ağaç, etkili olan şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Pazaryeri duvarı ile pazarcıların satış yaptığı alandaki tentenin üzerine düşen ağaç maddi hasara neden olurken, olayda yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alırken, belediye ekipleri de devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN