Aydın\'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonrası Bina Çatısı Uçtu

Aydın'ın Köşk ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrasında bir binanın çatısı uçtu, devrilen ağaç duvarı yıktı.
Aydın genelinde dün gece saatler itibariyle şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Köşk ilçesinde de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, Serdaroğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın da çatısı uçtu. Soğukkuyu Mezarlığı'nda yola devrilen bir ağaç da mezarlığın duvarlarına zarar verdi. Köşk Belediyesi'ne bağlı ekipler mezarlık çevresinde temizlik çalışması başlatırken, ekipler olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. - AYDIN
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Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in annesi Safiye Demir, 90 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Safiye Demir'in cenazesi, Şalpazarı ilçesinde defnedilecek.
Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
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