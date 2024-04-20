Aydın\'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonrası Bina Çatısı Uçtu

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Aydın'ın Köşk ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrasında bir binanın çatısı uçtu, devrilen ağaç duvarı yıktı.

Aydın genelinde dün gece saatler itibariyle şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Köşk ilçesinde de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, Serdaroğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın da çatısı uçtu. Soğukkuyu Mezarlığı'nda yola devrilen bir ağaç da mezarlığın duvarlarına zarar verdi. Köşk Belediyesi'ne bağlı ekipler mezarlık çevresinde temizlik çalışması başlatırken, ekipler olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. - AYDIN