Aydın'da Su Borularını Çalan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kamu kurumuna ait 8 adet su borusunu çalan 2 şüpheli, 4 adet boruyu arazilerine yerleştirdikleri sırada suçüstü yakalandı.

Olay, Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Çayyüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kamu kurumuna ait CTP tipi 6 metre uzunluğunda ve 1 metre çapında 8 adet su borusu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı araştırma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını A.İ. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca yapılan çalışma kapsamında E.K. isimli şüpheli, çalınan 4 adet boruyu kepçe ile arazisine yerleştirdiği sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan E.K. ve A.İ. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN