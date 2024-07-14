Aydın'da sulama kanalı çalışması sırasında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da sulama kanalı çalışması sırasında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Aydın\'da sulama kanalı çalışması sırasında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan sulama kanalı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayın ardından işçilerin kimlikleri belirlendi.

14.07.2024 19:55  Güncelleme: 20:03
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulama kanalı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altından kalan 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralı olarak kurtarıldığı olayda işçilerin kimlikleri belli oldu.

Olay, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, DSİ'ye ait sulama kanalı çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprakta göçük meydana geldi. Olayda 4 işçi toprak altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçükten bir işçi yaralı olarak kurtarılırken, toprak altında kalan 3 işçi işçinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kimlikleri belli oldu

Yaşanan olayda toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçilerin Şeyhmus Yapıştıran, Celal Yıldırım ve Ramazan Okul, yaralının ise H.D. isimli işçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da sulama kanalı çalışması sırasında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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