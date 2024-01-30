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Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Ümit Güloğlu (51) olduğu tespit edilen şahsın cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın\'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu
30.01.2024 - 11:46,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Umurlu ve Serçeköy arasındaki bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar sulama kanalı içerisinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri şahsı bulunduğu yerden çıkarttı. Yapılan incelemelerde şahsın Ümit Güloğlu (51) olduğu tespit edildi. Güloğlu'nun acı haberini alan yakınları olay yerinde birbirlerine sarılarak uzun süre göz yaşı döktü. Güloğlu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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