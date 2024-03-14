Aydın\'da şüpheli şahıs 9 yıl hapis cezası ile aranıyordu

3.Sayfa

Aydın'ın İncirliova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın 9 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesinde icra edilen devriye esnasında şüpheli bir şahıs durdurularak kimlik sorgusu yapıldı. " Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak" (2 Dosya) ve " Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında toplam 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN