Aydın'da şüpheli şahıs 9 yıl hapis cezası ile aranıyordu - Son Dakika
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Aydın'da şüpheli şahıs 9 yıl hapis cezası ile aranıyordu

Aydın\'da şüpheli şahıs 9 yıl hapis cezası ile aranıyordu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde durdurulan bir şahsın kimlik sorgusu sonucunda, üzerinde 9 yıl hapis cezası bulunan N.A isimli şahıs olduğu ortaya çıktı. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

14.03.2024 09:14  Güncelleme: 09:14
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın 9 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesinde icra edilen devriye esnasında şüpheli bir şahıs durdurularak kimlik sorgusu yapıldı. " Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak" (2 Dosya) ve " Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında toplam 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Aydın, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da şüpheli şahıs 9 yıl hapis cezası ile aranıyordu - Son Dakika

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