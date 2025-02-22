Aydın'da Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika
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Aydın'da Şüpheli Valiz Patlatıldı

Aydın\'da Şüpheli Valiz Patlatıldı

Efeler'de kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, içinden kıyafetler çıktı.

22.02.2025 14:43
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirdi, fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2010 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki vatandaşlar kaldırımda bırakılan şüpheli bir valiz olduğunu fark etti. Uzun süre takip eden vatandaşlar, valizi almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, korumalı kıyafet ile çantayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından çanta, fünye yardımı ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çantadan kıyafetler çıkarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika

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