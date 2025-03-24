Aydın\'da Temizlik Ateşi Hazine Arazisine Sıçradı, 30 Ağaç Zarar Gördü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir kişinin tarlasında yaktığı temizlik ateşi hazine arazisine sıçrarken, yangında 30 söğüt ağacı zarar gördü.

Olay, Alamut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir şahsın tarlasında temizlik ateşi yaktığı sırada alevlerin hazine arazisine sıçradığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 1 adet arazöz ile yangına müdahale edildi. 30 adet söğüt ağacının zarar gördüğü yangın söndürülürken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen emre aykırı davranış suçundan hakkında 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN