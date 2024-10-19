Aydın'da Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

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Aydın'da eş zamanlı olarak düzenlenen terör operasyonu kapsamında 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Didim, İncirliova ve Söke ilçelerinde terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK- THKP/C) suçundan 5 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN