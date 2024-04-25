Aydın'da terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı

Aydın\'da terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Didim, Efeler, Germencik, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde Terör Örgütü (TKP/ML, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ) Propagandası yapmak suçundan aranan 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

25.04.2024 10:10
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Aydın'da terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, Germencik, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Terör Örgütü (TKP/ML, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ) Propagandası yapmak suçundan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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