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Aydın'da terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, Germencik, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Terör Örgütü (TKP/ML, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ) Propagandası yapmak suçundan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN