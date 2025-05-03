Aydın'da Trafik Denetimi: 16 Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Denetimi: 16 Sürücüye Cezai İşlem

Aydın\'da Trafik Denetimi: 16 Sürücüye Cezai İşlem

Aydın'da jandarma, otoyolda yaptığı denetimlerde 16 sürücüye toplam 172.190 TL ceza kesildi.

03.05.2025 09:41
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 16 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla Aydın- İzmir Otoyolunda saatlerde seyir halinde, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerde ise sabit trafik denetim gerçekleştirildi. 802 sorgunun yapıldığı denetim kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 16 sürücüye 172 bin 190 TL trafik idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, yolu kullananların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Trafik Denetimi: 16 Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

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