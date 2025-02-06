Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aydın\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Efeler'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Hayati tehlikesi yok.

06.02.2025 19:19
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1903 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Y. idaresindeki 09 ED 470 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 09 AHD 776 plakalı motosiklet 1914 Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.G. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Kazada motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücü E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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