Aydın\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesi ile Bağarası Mahallesi arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 09 JR 104 plakalı pikap, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede araçtaki Ziraat Yüksek Mühendisi Özay Usta'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN