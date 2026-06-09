Aydın\'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 ADP 740 plakalı otomobil ile plakasız olduğu öğrenilen motosiklet, kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzalp (60) yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Ahmet Oğuzalp'in evli ve bir çocuğunun olduğu ve mahallede berberlik yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN