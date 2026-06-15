Aydın'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Aydın\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
15.06.2026 19:00
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Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Sağlık Caddesi kesişiminde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 T 0072 plakalı otomobil ile 35 YFK 46 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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