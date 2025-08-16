Aydın'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Aydın'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
16.08.2025 23:54
Aydın'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, hastanede kurtarılamadı.

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, Söke Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Söke ilçesi Ağaçlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Sakız idaresindeki 09 VG 626 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Otomobilin savrulması sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sakız, Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mert Sakız'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
