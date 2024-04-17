Aydın'da trafik kazasında takla atan otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazasında takla atan otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Aydın\'da trafik kazasında takla atan otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilden yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

17.04.2024 19:56  Güncelleme: 20:02
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilden yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ata Mahallesi Denizli Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Özkan (22) yönetimindeki 09 BF 504 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce L.A. idaresindeki 09 EF 950 plakalı otomobile, ardından da refüje çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilden fırlayan sürücü Yusuf Özkan ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, trafik ekipleri de kaza nedeniyle iki şeridin kapandığı yolda başka bir kaza yaşanma ihtimaline karşı önlem aldı. Hastanede tedavi altına alınan Özkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü L.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tıkanan trafik kazaya karışan otomobillerin Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da trafik kazasında takla atan otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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