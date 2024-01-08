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Aydın'da trafik kurallarına uymayan sürücülere 33 milyon TL ceza yazıldı, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da trafik kurallarına uymayan sürücülere 33 milyon TL ceza yazıldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılması için yapılan denetimlerde son bir ayda 33 milyon 268 bin 247 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymayan sürücülerin cezalandırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınan önlemlerin artırılacağı belirtildi.

Aydın\'da trafik kurallarına uymayan sürücülere 33 milyon TL ceza yazıldı, 2 kişi hayatını kaybetti
08.01.2024 - 16:33,
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Aydın'da trafik kurallarına uymayan sürücülere son 1 ayda toplam 33 milyon 268 bin 247 TL idari para cezası yazılırken, meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2023 yılı Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 141 bin 622 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 226 sürücü ve 844 araç trafikten men edilirken 389 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca kusurlu bulunan 22 bin 940 araca toplam 33 milyon 268 bin 247 TL para cezası tatbik edildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 141 bin 622 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 22 bin 940 araca 33 milyon 268 bin 247 TL para cezası tatbik edilmiştir. Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 226 sürücü ve 844 araç trafikten men edilmiş, 389 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 30 kişi kusurlarından dolayı mahkemeye sevk edilmiştir. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2023 Aralık ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 330 maddi hasarlı, 336 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 668 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 473 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 no'lu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da trafik kurallarına uymayan sürücülere 33 milyon TL ceza yazıldı, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kurallarına uymayan sürücülere 33 milyon TL ceza yazıldı, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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