Aydın'da tren kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da tren kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aydın\'da tren kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde trenin çarptığı 18 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Trenin önüne atlayan genç, çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savruldu. Sağlık ekipleri olay yerinde gençin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakınları sinir krizi geçirirken, gençin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

25.04.2024 16:14
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Aydın'ın Efeler ilçesinde trenin çarptığı 18 yaşındaki feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Anadolu Bulvarı ile İzmir Bulvarı'nın kesiştiği hemzemin geçitte meydana geldi. Arda Kuzu (18) isimli genç iddiaya göre Denizli-İzmir seferini yapan trenin önüne atladı. A.K.'yi fark eden makinist treni durdurmak için fren yapsa da tren gence çarptı. Çarpmanın etkisi ile Kuzu metrelerce ileriye savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kuzu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kuzu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da tren kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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