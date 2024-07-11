Aydın'da Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Nuri Çınar'ın Cenazesi Helallik Alındı - Son Dakika
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Aydın'da Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Nuri Çınar'ın Cenazesi Helallik Alındı

Aydın\'da Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Nuri Çınar\'ın Cenazesi Helallik Alındı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bariyer kapalıyken trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Nuri Çınar'ın cenazesi evinin önüne getirilip helallik alındı. Çınar, Eğrikavak Mahalle mezarlığına defnedildi.

11.07.2024 17:59
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bariyer kapalıyken hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışırken trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Nuri Çınar'ın cenazesi evinin önüne getirilip helallik alındı. Çınar, Eğrikavak Mahalle mezarlığına defnedildi.

Köşk ilçesinin Ovaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde hemzemin geçidinden kuzeninin oğlu C.Ç(42) ile Nuri Çınar(54), kapalı bariyerlere rağmen karşıya geçmeye çalıştı. O esnada İzmir- Denizli seferini yapan tren, ikisine çarptı. Nuri Çınar olay yerinde hayatını kaybederken C.Ç, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.Ç'yi hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Çınar'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Çınar'ın cenazesi, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Helallik alınıp dua edildi. Çınar'ın cenazesi Eğrikavak Mahallesi'ne götürüldü. İkindi namazına müteakip Eğrikavak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınar, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Çınar'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan Aydın SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Çınar'ın eşine baş sağlığı dileklerini iletip yalnız bırakmadı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Tren Kazasında Hayatını Kaybeden Nuri Çınar'ın Cenazesi Helallik Alındı - Son Dakika

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