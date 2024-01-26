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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Germencik, Koçarlı ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı ve sağlık kuruluşunda yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca bir şüphelinin üzerinde 30 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın\'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı
26.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:55
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Aydın'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik, Koçarlı ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ile kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan K.Ş., O.G., M.A.K., F.K., H.K.U. ve N.T. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Koçarlı ilçesinde yakalanan N.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Koçarlı, Aydın, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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