Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

27.02.2024 09:52  Güncelleme: 09:53
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Aydın'ın İncirliova ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İncirliova ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından yapılan faaliyetler çerçevesinde yakalanan Ö.T., İ.Ö., A.T. K.K., Ö.Y., D.A. ve S.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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